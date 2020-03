Tcharentsavan dans la région de Kodayk (Arménie) est une ville fermée jusqu’au 5 avril minuit

Tigran Avinyan le vice-Premier ministre arménien chargé de la situation d’urgence suite au coronavirus a décidé d’interdire les entrées et sorties de la ville de Tcharentsavan en accordant que de rares autorisations de circulation. Parmi ces dernières sera autorisée l’approvisionnement de la ville en bien de consommation, médicaments et carburants. L’interdiction est entrée en vigueur mardi 31 mars à minuit et sera en place au minimum jusqu’au 5 avril minuit. Tigran Avinyan a chargé Edouard Martirosyan le responsable du Service de sécurité nationale d’Arménie, Arman Sargsyan le directeur de la police d’Arménie et Arsen Torosyan le ministre arménien de la Santé, de veiller au bon déroulement de l’application de cette mesure à Tcharentsavan.

La ville de Tcharentsavan (région de Kodayk), dont le nom est en hommage au poète arménien Yéghiché Tcharents fut fondée en 1948 elle compte près de 22 000 habitants. Sur la rive gauche du Hrazdan, Tcharentsavan est située à une quarantaine de kilomètres d’Erévan.

Krikor Amirzayan