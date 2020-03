Le voyage d’Espoir pour l’Arménie

Début Mars, une équipe d’Espoir pour l’Arménie composée de Serge kurkdjian, Président, du Pasteur Gilbert Léonian et de Franck Garabédian, s’est rendue en Arménie pour un voyage d’évaluation. A l’aube de la pandémie de COVID-19, nous avons pu constater dès notre arrivée à l’aéroport, que l’Arménie avait déjà mis en œuvre des mesures de précautions. Contrôle des passagers présentant des signes de fièvre et mise à l’isolement des cas suspects. La frontière avec l’Iran venait d’être fermée et les vacances scolaires avaient été anticipées afin de prévenir tous risques de contagion.

Dans ce contexte très spécial, nous avons pu mener à bien notre mission d’évaluation tout en allégeant le programme qui devait passer par Sisian et Goris, deux villes proches de l’Iran.

Nos missions étaient multiples : rencontrer nos partenaires sur place, notamment l’AMAA (Armenian Missionnary Association of America) qui assure le bon fonctionnement de nos programmes ainsi que les aspects logistiques (gestion des centres médicaux, gestion et suivi des enfants parrainés, relais auprès des instances administratives et fiscales, relais auprès des églises et pasteurs de l’Union des Eglises évangéliques d’Arménie). Nous travaillons avec l’AMAA depuis 30 ans et nous avons construit au fil des années une collaboration prospère et efficace au bénéfice du peuple d’Arménie. Ce bilan annuel est donc très important car il permet d’évaluer les impacts de nos programmes, déceler les nouveaux besoins et orienter ainsi en conséquence nos futures actions.

Présents sur tout le territoire Arménien et Artsakh, il est un lieu où nous nous sommes beaucoup investi : Spitak et sa région. Epicentre du tremblement de terre de 1988, Espoir pour l’Arménie dès 1989 y a mené ses premières actions humanitaires. Nous avons reconstruit l’école, nous avons créé un centre médical et un cabinet dentaire, nous avons lancé l’apprentissage du français, nous avons géré des centres aérés et nous gérons le parrainage d’une vingtaine d’enfant. Nous ne manquons jamais de passer à Spitak, c’est notre ville de cœur et c’est à chaque fois une joie d’aller à la rencontre de nos fidèles collaborateurs, les encourager, écouter et comprendre le quotidien de chacun. Nous rencontrons également des familles d’enfants parrainés, nous rentrons dans leur maison, leur quotidien, nous partageons avec eux un petit moment de joie bien loin de la réalité de ce qu’ils vivent normalement. Les familles sont décomposées, le père est souvent absent, des grands parents élèvent seuls leurs petits-enfants. Beaucoup de logements sont insalubres, humides, fais de tôles et de cartons. Souvent la réalité surpasse l’imagination.

Nous avons eu l’honneur d’être reçu par Mr le Gouverneur de la région de Lori Mr Andrey Ghukasyan. Nouveau venu dans le paysage politique Arménien, Mr Ghuskasyan a été très à l’écoute de nos actions passées et de nos programmes futurs, notamment notre projet « 30 ans, 30 logements » que nous venons de lancer afin de répondre au terrible constat du mal logement en Arménie. Au-delà de ses encouragements, Mr le gouverneur souhaite être un partenaire actif de ce programme. Pour plus de renseignement à ce sujet, merci de lire l’article « 30 ans, 30 logements ».

De retour à Erevan, nous avons été reçu par Mr L’ambassadeur de France, son excellence Jonathan Lacôte. Mr Lacôte nous a accordé une audience de près de 2 heures. Il nous connait bien et apprécie nos efforts dans le domaine de la francophonie et pour notre travail qui s’inscrit dans la durée. Sa vision de l’aide humanitaire nous a été profitable et nous avons reçu ses encouragements pour le lancement du programme de relogement « 30 ans, 30 logements » qui est aujourd‘hui une priorité sociale et sanitaire en Arménie.

Nous avons également été reçu par Mr Zareh SINANYAN, haut-commissaire à la diaspora (le poste de ministre ayant été supprimé par le nouveau premier ministre) puis par Monsieur Karen AVANESYAN responsable des relations avec l’Europe. Ce rendez-vous, initié par le gouverneur de la région de Lori, était une prise de contact importante afin de nous faire connaitre et faire connaitre nos programmes.

Un autre but de ce voyage était la préparation des 30 ans d’Espoir pour l’Arménie en Arménie avec plusieurs manifestations dont le rassemblement de nos 320 enfants parrainés à Erevan et Sisian ainsi qu’un concert de charité à l’Opéra de Erevan. Le programme a été validé et finalisé avec nos partenaires et sponsors, malheureusement la situation sanitaire du monde nous oblige à reporter à une date ultérieure, surement en 2021. Il en sera de même du voyage humanitaire initialement programmé pour juin 2020.

Mais au-delà de cette déception, c’est la situation sanitaire en Arménie qui nous préoccupe désormais. Comment le COVID-19 pourrait épargner l’Arménie alors que le monde entier est infecté. Comment ce petit pays va-t-il garantir la sécurité sanitaire de ses habitants ? les infrastructures médicales sont insuffisantes et la population est âgée et exposée. Nous sommes inquiets pour les vieux, nous sommes inquiets pour les jeunes, nous sommes inquiets pour ce peuple qui ne cesse de souffrir.

Nous voulons penser à tous ceux que nous avons laissé là-bas

Merci pour vos prières.

Franck GARABEDIAN

Secrétaire