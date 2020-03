L’Arménie qui comptait 532 cas de personnes atteintes du coronavirus mardi matin recensait également 250 cas de guérisons

Lundi soir 30 mars, l’Arménie comptait 532 personnes malades atteintes par le coronavirus, soit 30 de plus au cours des 24 dernières heures a indiqué la porte-parole du ministère de la Santé, Alina Nigoghosyan. Erévan recensait 219 cas, la région d’Ararat 113, celle de Kodayk 88 et Armavir 51 cas. Les autres régions d’Arménie étaient relativement épargnées avec 10 cas à Arakadzodn, 8 dans le Syunik, 6 à Chirak, 4 au Lori, 2 au Tavouch et 1 seul à Vayots Dzor.

L’Arménie qui comptabilisait également 3 morts. Mais dans le même temps, 250 personnes atteintes du coronavirus étaient déclarées guéries et regagnaient leur vie normale.

Krikor Amirzayan