Le gouvernement annonce un prolongement du confinement

Le gouvernement arménien a décidé de prolonger le confinement à l’échelle nationale d’au moins dix jours en raison de l’augmentation continue des cas de coronavirus dans le pays, a annoncé hier le Premier ministre Nikol Pachinian.

Le gouvernement avait imposé des restrictions pour une durée d’une semaine concernant le déplacement des personnes et avait ordonné la fermeture de la plupart des entreprises le 24 mars. Depuis, les Arméniens n’ont été autorisés à sortir que pour acheter de la nourriture, recevoir des soins médicaux et faire de l’exercice que brièvement à proximité de leur lieu de résidence. Le couvre-feu ne s’applique pas à un nombre limité d’employés des secteurs public et privé autorisés à continuer de travailler.

Malgré ces mesures, le virus a continué de se propager. Le ministère de la Santé a révélé hier matin que 50 nouveaux cas confirmés de COVID-19 avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui portait le nombre total à 532.

« Ces statistiques nous inquiètent », a noté Nikol Pachinian en annonçant la décision du gouvernement de prolonger le confinement.

Le Premier ministre s’est plaint du fait que certains Arméniens restent légers dans leur comportement face à l’épidémie et ignorent les restrictions émises par les autorités. « La situation est très risquée et je veux demander à nous tous de la prendre très au sérieux », a-t-il déclaré lors d’un live en direct sur Facebook.

« Chers compatriotes, restez à la maison. Protégez votre santé et celle de vos proches », a-t-il préconisé.

Jusqu’à présent, les autorités sanitaires arméniennes ont signalé trois décès liés au coronavirus. Selon Pachinian, 30 personnes infectées sont maintenant dans des « conditions graves » tandis que 424 autres ne présentent aucun symptôme de maladie respiratoire.

Lundi, le gouvernement avait demandé au Parlement de l’autoriser à accéder aux données personnelles des téléphones portables des personnes pour suivre leurs déplacements, leurs appels téléphoniques et leurs SMS. Cela devrait permettre aux autorités d’identifier et d’isoler plus facilement ceux qui ont été exposés à des personnes infectées.

L’Assemblée nationale a provisoirement approuvé, malgré de fortes objections de l’opposition, un projet de loi dans ce sens en première lecture lundi. Mais elle a échoué de peu, de manière inattendue, à faire adopter le projet de loi en deuxième et dernière lecture mardi.

Lilit Makunts, leader de la majorité au Parlement, a mis cela sur le compte de l’absence d’une vingtaine de députés du bloc Mon pas de Pachinian. Certains d’entre eux surveillaient les élections dans le Haut-Karabagh tandis que d’autres étaient en situation d’auto-isolement lié au coronavirus, a-t-elle expliqué.

Les deux partis parlementaires d’opposition ont continué de rejeter catégoriquement cette surveillance technologique proposée, affirmant qu’elle constitue une violation politiquement dangereuse de la vie privée des citoyens et n’aiderait pas à contenir l’épidémie.

Nikol Pachinian a toutefois défendu cette mesure, affirmant qu’elle n’était « pas agréable » pour le gouvernement mais nécessaire pour ralentir la propagation du coronavirus. Il a fait valoir que les autorités ont maintenant du mal à retrouver les principales sources de certaines infections.

« Nous recherchons actuellement des moyens de soumettre à nouveau ce projet de loi à l’Assemblée nationale », a-t-il précisé.

Le Parlement s’est réuni plus tard dans la journée pour un nouveau débat d’urgence sur le projet de loi initié par sa majorité progouvernementale. Les députés de l’opposition ont boycotté la session en signe de protestation.