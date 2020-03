L’hommage de SE Hasmik Tolmajian, Ambassadeur d’Arménie en France

La douleur est immense. A la hauteur du la perte que vient de subir le monde arménien. A la hauteur du grand vide qu’elle provoque.

Toute l’Arménie est en deuil.

Patrick Devedjian était un homme entier, infiniment humain et empathique, un homme politique de convictions, fin, brillant, talentueux, une personnalité exceptionnelle avec une profonde connaissance de l’histoire et de la culture, un ami fidèle.

Figure éminente de la vie politique française, homme d’Etat très attaché à la grandeur de la France, Patrick Devedjian était un fervent avocat de la cause arménienne. Toujours en première ligne de tous les combats pour la reconnaissance du génocide et la pénalisation du négationnisme. Toujours avec force, courage et passion, au nom de l’idéal de justice auquel il était viscéralement attaché. Son remarquable discours à l’Assemblée nationale du 29 mai 1998, lorsqu’elle reconnaissait, à l’unanimité, le génocide arménien, raisonne toujours dans ma mémoire et dans mon cœur.

Patrick Devedjian était un acteur clé de l’amitié franco-arménienne et très attaché au développement de l’Arménie.

Chaque rencontre avec lui était un bonheur, chaque échange était enrichissant.

Lors de notre dernière rencontre, il y a quelques semaines, il confiait avoir gagné, dans sa vie et en tant qu’avocat, des batailles qu’il croyait perdues, et en avoir perdues quelques unes qu’il était confiant de gagner. Ces mots sonnent aujourd’hui comme prémonitoires. Il a perdu cette dernière bataille contre un virus alors qu’il y a encore quelques jours il espérait remonter la pente.

Profondément bouleversée, je présente à Sophie, à ses fils et à ses petits-enfants mes sincères condoléances, toute mon affection pour surmonter cette terrible épreuve et mon amitié indéfectible.

Cet homme d’exception, ce grand Arménien et grand Français, figue iconique de l’amitié franco-arménienne demeurera à jamais avec nous.

Hasmik Tolmajian