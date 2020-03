Fondateur des réseaux sociaux Reddit et Initialized Capital, l’arméno-américain Alexis Ohanian, sur les pas de Kim Kardashian a également présenté les plats cuisinés qu’il prépare en ces journées de confinement suite à la pandémie du coronavirus. Alexis Ohanian a présenté en compagnie de son épouse la joueuse de tennis Serena Williams et leur fille Olympia quelques plats qu’il cuisinait chez lui, dont certains relèvent de la cuisine arménienne. Ainsi il présente sur Instagram le « dolma arménien » (feuilles de vigne farcies, que nombre d’Arméniens au Moyen-Orient nomment Sarma) et le recommande à ses abonnés. Alexis Ohanian qui demande également à ses fans de rester en confinement chez eux et ne sortir qu’en cas d’absolue nécessité. Après Kim Kardashian qui avait attiré les foudres des nationalistes Turcs en présentant le « lahmadjoun » comme une « pizza arménienne », la présentation du « dolma » en tant qu’élément de la cuisine arménienne ne va-t-il pas une nouvelle fois irriter la sensibilité nationaliste de certains Turcs ?

Krikor Amirzayan