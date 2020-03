68 étudiants d’un collège arménien de Calcutta (Inde) géré par Sainte-Etchmiadzine furent rapatriés mardi en Arménie

A l’initiative de Sainte-Etchmiadzine et par le financement du gouvernement arménien, mardi 31 mars, à bord d’un avion de la compagnie « Atlantis European Airways » 68 étudiants Arméniens et leurs enseignants furent rapatriés d’Inde vers l’Arménie a indiqué le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan. Ces étudiants qui sont originaires d’Arménie, d’Iran, de Syrie, d’Irak et de nombreux autres pays étudient au Collège arménien « Martasiragan » de Calcutta (Inde), un établissement scolaire qui est en activité depuis deux siècles et géré par Sainte-Etchmiadzine.

Krikor Amirzayan