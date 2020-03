Entretien téléphonique entre Nikol Pachinian et le président biélorusse Alexandre Loukachenko

Mardi 31 mars le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a réalisé un entretien téléphonique avec le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Le service de presse du gouvernement arménien a indiqué que Nikol Pachinian et Alexandre Loukachenko ont échangé nombre de sujets ensemble dont la situation en Arménie et en Biélorussie suite à la pandémie du coronavirus et la situation difficile suite à ces faits. Le Premier ministre arménien a expliqué les actions mises en place en Arménie pour lutter contre la diffusion du coronavirus et de son côté le président biélorusse a également fait part des démarches de Minsk contre la pandémie. Nikol Pachinian et Alexandre Loukachenko ont également abordé des thèmes liés à la situation crée au sein de l’Union économique euroasiatique. Ensemble ils ont également analysé les axes de coopération entre les pays membres de l’organisation.

Krikor Amirzayan