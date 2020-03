Elections en Artsakh : la participation était de 48,3% à 14 heures

A 14 heures en Artsakh la participation était de 50 534 électeurs soit 48,3% des inscrits pour les élections présidentielles et législatives. Yeghiché Arzoumanyan, le vice-président de la Commission centrale électorale de la République de l’Artsakh a donné des éléments plus précis à l’agence Artsakhpres. Ainsi à Stepanakert des 39 022 inscrits 17 439 soit 44,5% avaient voté à 14 heures. Dans la région d’Askeran 6 919 des 12 104 inscrits (57,2%), à Hadrout 4 901 des 8 796 inscrits (55,7%), à Martakert 6 858 des 13 372 inscrits (51,3%), à Martouni 8 285 des 17 342 inscrits (47,8%), à Chahoumian 1 099 des 2 1490 inscrits (51,4%), a Chouchi 1 935 des 3 945 inscrits (49%), dans la région de Kashatagh 2 978 des 7 106 inscrits (27,1%) et à Erévan 210 des 776 inscrits (27,1%).

Krikor Amirzayan