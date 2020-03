Tous les vendredis, André Manoukian livre sa « vision du monde pianotée »

RIFFX (plateforme dédiée à la musique créée par le Crédit Mutuel) présente sa nouvelle web-série originale : la « Leçon d’André Manoukian », qui vise à approfondir chaque semaine ses connaissances musicales en ce temps de confinement, avec humour et bienveillance.

Avec notre Dédé national, il fallait s’en douter : nous voilà partis pour de passionnantes histoires, rocambolesques à souhait, et toujours musicales ! Des gammes chromatiques en passant par les arpèges, une douce mélodie apparaît en tendant bien l’oreille, en compagnie d’un LA majeur ou bien d’un SI bémol. Avec son éloquence naturelle et ses punchlines légendaires, André Manoukian donne le tempo dans ses leçons, pour vous faire naviguer entre les notes et créer à vos côtés une parfaite harmonie.

Retrouvez-moi tous les vendredis sur @RIFFX_fr pour une vision du monde pianotée 😉🎶 pic.twitter.com/NWkXc22GrS — André Manoukian (@andremanou) March 30, 2020

Dans son premier épisode intitulé « Deux aliens dans la gamme », André Manoukian s’est intéressé à la gamme. Plus « spooky » que jamais, le pianiste de talent décrypte la musique où il est question de tensions, de résolutions mais aussi de maillon faible et de note sensible… Attention aux degrés forts, et surtout : ne croisez pas l’intervalle du Diable !