L’hommage de Liz Sarian

J’ai beaucoup hésité avant de m’exprimer, parce que je ne peux décrire la douleur immense que je ressens.

Depuis quelques jours, je revois Patrick Devedjian plaider au Palais de Justice pour défendre avec acharnement les jeunes combattants de l’opération « Van » en 1981.

Pendant 15 jours, j’étais présente avec Méliné Manouchian et nous avons partagé aux côtés de Patrick des moments intenses, des moments inoubliables.

Ma conscience refuse de croire que je ne verrai plus cette personnalité remarquable.

Je garderai dans mes yeux la vision de Patrick me tendant un merveilleux bouquet de fleurs à l’issue d’un de mes concerts.

Je pense très fort à son épouse Sophie, à ses fils et à ses petits-enfants.

Liz Sarian