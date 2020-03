Communiqué de Monseigneur Elie YEGHIAYAN  Evêque de l’Eparchie des Arméniens Catholiques de France

En ce dimanche, j’ai appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu de monsieur Patrick Devedjian, ancien ministre.

Avec les prêtres et les fidèles de l’Eparchie, Je veux m’associer à la douleur de son épouse, de ses enfants, de sa famille et de toute la communauté arménienne. Je partage leur tristesse, mais aussi leur Espérance.

Sa Béatitude Grégoire Pierre XX Ghabroyan, patriarche de l’Eglise Arménienne Catholique a bien connu Patrick Devedjian lorsqu’il était évêque à Paris. Il s’associe à la peine de la famille et lui présente ses condoléances.

Nous prions pour que Dieu accueille son âme et qu’elle repose en paix dans la demeure des justes.

« Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Patrick Devedjian au jour du grand avènement de ton royaume. Rends le digne de miséricorde, et de la rémission des péchés.

Fais-le briller en le mettant à ta droite, dans les rangs de tes saints ; car tu es le Seigneur et le Créateur de tous, juge des vivants et des morts ; et à toi convienne la gloire, la puissance et l’honneur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen"

Patrick Devedjian était un pilier de la communauté Arménienne Catholique. Il était toujours présent à nos côtés lors des grands évènements dans la cathédrale Sainte-Croix de Paris, mais aussi lors des commémorations des victimes du Génocide des Arméniens à Notre-Dame de Paris.

Sa famille originaire de Sivas avait été obligée de fuir la Turquie au moment du Génocide. Il a fait une partie de sa scolarité au collège arménien catholique Samuel-Moorat de Sèvres (92). Patrick Devedjian était fier de ses origines arméniennes. En tant que parlementaire, il s’est toujours engagé pour la reconnaissance politique du génocide arménien.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi à 11h dans notre cathédrale Sainte Croix de Paris qu’il chérissait et affectionnait, notamment dans les circonstances familiales. Cet office sera célébré dans la plus stricte intimité due aux conditions sanitaires actuelles. Une Messe de Requiem, ouverte à tous, sera célébrée lorsque les conditions le permettront.

Dimanche 29 mars 2020