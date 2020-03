Message d’Armen Pétrossian

COMMUNIQUÉ D’ARMEN PETROSSIAN

Nous avons eu la triste nouvelle de la disparition de Patrick Devedjian.

Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Nous déplorons la perte d’un personnage iconique de la communauté Arménienne, ami de longue date, avec lequel nous avons mené un grand nombre d’évènements liés à la vie de la communauté. En particulier l’année de l’Arménie, avec feu Nelly Tardivier, dans laquelle il s’était particulièrement investi. La visite d’état du regretté Président Jacques Chirac en Arménie qui fut un moment de mémoire chez tous les Arméniens.

Il n’était pas avare de son temps et participait à tous les moments importants de la vie communautaire, toujours avec son sourire discret, son attention, n‘hésitant pas à les parrainer. Ainsi par exemple à plusieurs reprises il fut le parrain du Phonéthon organisé par le Fonds Arménien de France.

On se souviendra d’un homme de grande écoute, d’une grande humanité, cultivé, avec un sens aigu de la répartie et de l’humour, un homme des combats et des convictions, en un mot, un juste.

Armen Petrossian