Les 231 bureaux de vote ont ouvert ce matin dès 8h

Pour certains, les élections auraient dû être reportées en raison des risques liés au Coronavirus, alors que le territoire de l’Artsakh n’a pour l’heure aucun cas de déclaré ; pour d’autres, au contraire, ces élections doivent se tenir au plus vite, c’est-à-dire au jour convenu du premier tour, afin que chacun s’exprime. Par prudence, l’un des candidats favoris à la présidentielle, Masis Mayilyan, actuel ministre des Affaires étrangères, avait annulé la semaine dernière ses derniers meetings de campagne. De son côté, le plus jeune député du Parlement, Hayk Khanumyan, également candidat, avait encouragé fortement à un report.

Bien que les bureaux de vote soient pourvus de gels hydroalcooliques, que les assesseurs porteurs de masques et que le respect des distances d’un votant à l’autre soit impératif, beaucoup craignent en effet que les mouvements de population à l’intérieur du territoire de l’Artsakh, le regroupement dans et autour des bureaux de vote ne génèrent une propagation du virus. De plus, l’arrivée à Stepanakert et le déploiement de plusieurs centaines d’observateurs, arrivés d’Arménie, qui enregistre 482 cas positifs au Coronavirus et trois morts, fait redouter l’importation du virus à beaucoup. Les autorités d’Artsakh ont rappelé que les observateurs comme les journalistes étaient soumis à des tests de températures à l’entrée sur le territoire et que, d’autre part, la Commission électorale centrale avait mis en place elle aussi des mesures de protection, le personnel portant masques et gants, et une salle de presse ayant été aménagée.

A Erevan, la représentation officielle de la République d’Artsakh accueille elle aussi depuis ce matin les votants. Dans la cour, les électeurs – on compte près de 800 inscrits - entre un par un seulement, ils doivent se désinfecter les mains avec du gel puis, ils se voient remettre une paire de gants à porter obligatoirement, ainsi que le masque qu’on leur tend, et disposent aussi d’un stylo à usage unique. Ils ne peuvent pénétrer qu’ensuite dans le hall du bâtiment même pour voter, avec la présence là aussi d’observateurs. A 11h30, 120 avaient déjà voté selon Armen Petrosyan, président de ce bureau de vote – le seul d’Arménie pour ce scrutin – et s’est déclaré satisfait de la manière dont se déroule l’ensemble du vote.

Ces élections ont la particularité d’être en fait un double scrutin. D’un côté, un scrutin pour renouveler les 33 sièges des députés au Parlement, de l’autre le scrutin présidentiel, pour lequel s’affrontent 14 candidats. Selon les observateurs et certains experts, les trois favoris du scrutin présidentiel sont Arayk Harutunyan, Premier ministre sortant, Masis Mayilyan et le général Vitali Balasanyan. La crainte de certains électeurs, sur fond de mécontentement envers Arayk Harutunyan dans la population, est que le premier tour « en reste là ». Comme l’explique ce matin un habitant de Stepanakert : « aller voter aujourd’hui mais ne pas avoir de second tour si l’épidémie se déclare, ou alors, repoussé à plusieurs semaines ou même, plusieurs mois, cela revient à permettre à Bako (Sahakyan, actuel président de la République d’Artsakh) et à son clan de rester au pouvoir plus longtemps encore ».

Texte : Laurence Ritter / Photos : Max Sivaslian