Le Premier ministre arménien présente ses condoléances à l’occasion du décès d’Arianne Caoili

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a présenté ses condoléances à Levon Aronian pour la mort d’Arianne Caoili, l’épouse du grand maître arménien des échecs.

« Je suis profondément choquée par les nouvelles douloureuses de la mort prématurée de la FIDE Woman International Master Arianne Caoili, l’épouse du grand maître, double vainqueur de la coupe du monde d’échecs Levon Aronian.

Le célèbre joueur d’échecs, l’épouse de notre très cher grand maître Levon Aronian - qui a toujours brillamment représenté l’Arménie dans l’arène des échecs - était aimée et apprécieé par le peuple arménien. Elle était une bonne amie de l’Arménie, l’auteur de nombreuses initiatives inspirantes visant au développement de notre pays. La mort d’Arianne Caoili est une perte douloureuse pour nous tous, et sa mémoire restera brillante au cœur de la nation arménienne.

Cher Levon,

Anna et moi vous présentons nos condoléances et notre soutien, ainsi qu’à la famille et aux amis d’Arianne Caoili », a déclaré le Premier ministre arménien dans une lettre.

La joueuse d’échecs australienne d’origine philippine Arianne Caoili est décédée à l’âge de 33 ans à Erevan, en Arménie, deux semaines après avoir été grièvement blessée dans un accident de voiture.