963 observateurs et 231 représentants des médias seront présents aux élections nationales d’Artsakh

La Commission électorale centrale a accrédité 963 observateurs et 231 représentants des médias pour effectuer la mission d’observation et pour couvrir le déroulement des élections législative et présidentielle de la République du Haut-Karabagh, a informé Srbouhi Arzoumanian, présidente de la Commission électorale centrale de la République du Haut-Karabagh, lors d’une conférence de presse le 30 mars.

La Présidente de la Commission électorale centrale a noté qu’en raison des problèmes causés par la pandémie du coronavirus, pour la première fois, les représentants des organisations internationales et des médias étrangers ne pourront pas effectuer d’observation et de couverture des élections en Artsakh.

Les élections nationales en République d’Artsakh auront lieu le 31 mars.