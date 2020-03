La traque au virus jusque dans les portables arméniens

Suscitant les vives critiques de l’opposition, le Parlement arménien a voté un texte controversé lundi 30 mars autorisant les autorités à accéder aux données personnelles des usagers de téléphones portables, dans le cadre des mesures visant à endiguer l’épidémie de coronavirus dans le pays. En vertu d’un amendement proposé par le gouvernement et vote par l’Assemblée nationale en première lecture, les instances détentrices de l’autorité chargées de faire appliquer les mesures en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence décrété pour lutter contre l’épidémie, seront en mesure de traquer les mouvements, appels et texto des utilisateurs arméniens de téléphones portables infectés par le virus. Présentant le texte aux législateurs, le ministre de la justice Rustam Badasian a indiqué que cela permettra d’identifier et d’isoler plus facilement ceux qui ont été en contact avec des individus infectés. Il a affirmé que les autorités n’auraient pas accès au contenu des appels téléphoniques.

Les deux partis d’ opposition parlementaire ont rejeté ces arguments, en soulignant que les pouvoirs extraordinaires sollicités par le gouvernement constituent une violation politiquement dangereuse de la vie privée des citoyens etg ne seront d’aucune utilité dans la lutte contre la pandémie. Ils ont dénoncé une regression de la démocratie dans une mesure dont l’efficacité a été mise en doute par le president du Parlement Ararat Mirzoyan lui même et d’autres deputés en vue partisans du pouvoir, qui ont fait remarquer que le telephone portable était loin d’être un marqueur infaillible et efficace de la propagation du virus. Le texte a été néanmoins adopté par 57 voix contre 24, mais avec l’assurance prodiguée par les représentants de l’alliance Im Kayl (Mon Pas) majoritaire au Parlement, qu’il serait quelque peu modifié avant de passer en deuxième et dernière lecture et que les données recueillies dans les téléphones seraient détruites après la crise.