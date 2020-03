En pleine pandémie, l’Europe n’oublie pas ses « partenaires orientaux »

Dans le cadre de sa statégie globale de lutte contre la pandémie de coronavirus, la Commission européenne n’a pas oublié les pays du programme de Partenariat oriental, dont l’Arménie, auxquels elle a débloqué une aide de 140 millions d’euros pour les besoins les plus urgents. De plus, la Commission va réorienter les programmes et mécanismes existants à hauteur de 700 millions d’euros dans la région en vue de contribuer à limiter l’impact socio-economique de la crise du coronavirus sur ces pays. “Ce sont des moments très difficiles, pas seulement pour l’UE, mais aussi pour les pays partenaires, comme l’Arménie. Nou devons faire notre possible pour limiter l’impact de l’épidémie de coronavirus sur les vies humaines et sur les sociétés. Le plan actuel répond tant aux besoins immédiats des systèmes de santé, qu’aux besoins à plus long terme des segments les plus vulnérables de la société et des petites et moyennes entreprises, qui constituent le socle des économies dans les six pays concernés,” a déclaré notamment le commissaire en charge des négociations de voisinage et d’élargissement, Olivér Várhelyi dan,s un communiqué de presse lundi 30 mars.

Pour ce qui est des besoins immédiats, à savoir le soutien au système de santé arménien, il a indiqué que la Commission contribuerait à l’envoi dans les délais les plus brefs de matériel médical et d’équipements pour les soignants, comme des respirateurs et ventilateurs, et oeuvrait en ces sens avec l’OMS, pour qu’une enveloppe de 30 millions d’euros soit consacrée à la distribution de ces matériels aux six pays concernés dans les prochaines semaines. En outre, ce fonds visera à aider les administrations sanitaires nationales à former les personnels des hôpitaux et des laboratoires et à informer de manière plus efficace les populations sur les mesures préventives. Par ailleurs, pour aider les catégories sociales les plus fragiles, la Commission met en place des fonds d’un montant de 11,3 millions d’euros sous la forme de petits prêts aux organisations de la société civile dans la région.

Ces fonds réponderaient déjà aux besoins immédiats, par le biais du ‘Mécanisme de réponse rapide » déjà à l’œuvre dans la région, pour soutenir par exemple les écoles dans la mise en place de l’enseignement à distance. En Armenie, un projet avec la Croix rouge va être lancé, pour soutenir les personnes âgées, les familles pauvres, et les handicapés. En été, et dans le cadre de ce plan d’aide, la Commission lancera le “Programme de solidarité du Partenariat oriental », qui vise à aider les populations les plus vulnérables avec le soutien de la société civile et par la voie de crédits accordés à des organisations locales plus petites. En outre, le 25 mars, un appel à des propositions pour un montant de 3 millions d’euros, avait été lancé, en vue de soutenir les organisations de la société civile, pour qu’elles puissent prendre en charge les besoins de la société et des personnes affectées de différentes manières par l’épidémie de COVID19. Par ailleurs, la Commission européenne, pour limiter l’impact socio-économique de l’épidémie sur l’appareil écononomique de l’Arménie, singulièrement sur les PME, travaille étroitement avec les Institutions financières internationales (IFIs) et les institutions financières concernées des pays membres de l’UE, comme TEAM EUROPE fournissant une réponse européenne coordonnée aux problèmes de l’économie réelle, dont les PME. Dans le cadre de cette réponse, le lancement d’un nouveau programme régional d’aide d’un montant de 100 millions d’euros destinés aux PME, y compris les autoentrepreneurs, pour faciliter leur accès au crédit et relancer leurs affaires après la crise. Devrait s’y ajouter un nouveau programme d’aide d’un montant de 13 millions d’euros visant spécialement les PME d’Arménie. L’UE s’emploie aussi à mobiliser plus de 30 millions d’euros des programmes existants en coordination avec le gouvernement arménien. Il s’agit aussi de faciliter, simplifier et accélérer mais aussi renforcer les lignes existantes de crédit et de prêts d’un montant de 200 millions d’euros alloués aux PME en liquidités nationales, dans le cadre du « EU4Business Initiative ».