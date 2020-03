Une zone verte entre la Géorgie et la Russie pour assurer le transit vers l’Arménie

La Russie et la Géorgie ont mis de côté leurs différends, à l’heure de la pandémie de coronavirus, pour garantir la fluidité de leur frontière commune, qui est vitale notamment pour l’Arménie et son approvisionnement. La Géorgie et la Russie ont ainsi fait savoir qu’elles aménageront une “zone verte” pour le transit des marchandises arméniennes sur le point de passage du Lars supérieur, dans le Caucase, à la frontière russo-géorgienne. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a présidé une rencontre avec les importateurs et esxportateurs arméniens pour leur annoncer qu’un accord en ce sens avait été obtenu (...)