Revue de la presse arménienne du 18 mars 2020

84 cas confirmés de coronavirus, plus de 600 personnes sont en confinement/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 84 cas de coronavirus dans le pays. Plus de 600 personnes sont en quarantaine dont 500 employés d’une entreprise de couture qui se sont auto-isolés après qu’un des employés ait été testé positif pour le coronavirus. Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré qu’une grande majorité des patients identifiés en Arménie n’ont pas de symptômes. Il a déclaré que certains d’entre eux avaient été identifiés uniquement parce qu’ils avaient été en contact étroit avec les patients déjà confirmés. Selon lui, seuls deux des patients ont développé une pneumonie, mais ils en souffrent sous une forme légère.

L’Arménie met en place une interdiction d’entrée pour les citoyens des 16 pays touchés par le COVID-19/ Le gouvernement arménien a annoncé une interdiction d’entrée à effet immédiat pour les citoyens de 16 pays en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. Ainsi, les citoyens de Chine, d’Iran, de Corée du Sud, du Japon, d’Italie, d’Espagne, de France, d’Allemagne, de Suisse, du Danemark, d’Autriche, de Belgique, de Norvège, de Suède, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sont interdits d’entrée en Arménie. Seuls les citoyens arméniens et les membres de leurs familles (quel que soit leur nationalité) en provenance de ces pays pourront rentrer sur le territoire arménien, mais ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Outre cela, tous les étrangers sont interdits de passage en Arménie par voie terrestre. Une exception est faite pour les chauffeurs de camion étrangers transportant des cargaisons sauf s’ils présentent des symptômes de coronavirus. Les médias indiquent que plus d’une douzaine de compagnies aériennes ont temporairement annulé des vols à destination et en provenance d’Arménie après l’introduction de ces restrictions de voyage. Selon le service de presse du gouvernement, la suspension des vols concerne un certain nombre de destinations, notamment Moscou, Rome, Milan, Tbilissi, Tel-Aviv, Doha, Minsk, Charm El Cheikh, Lyon, Varsovie, Kiev, Dubaï etc. Les médias précisent que les citoyens arméniens sont autorisés à quitter le pays par avion à condition qu’à leur retour, ils soient obligatoirement mis en quarantaine. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a toutefois fortement recommandé aux citoyens arméniens de s’abstenir de voyager à l’étranger afin d’éviter d’éventuelles difficultés liées à la pandémie mondiale.

L’hôpital des maladies infectieuses accueillant les patients avec le coronavirus construit un centre d’accueil modulaire/L’hôpital des maladies infectieuses « Nork » à Erevan aura 40 nouvelles salles dans 3-4 jours informe le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan. Selon lui, la construction d’un centre d’accueil modulaire est en cours. Rappelons que l’’hôpital des maladies infectieuses « Nork » a été réaménagé pour ne servir que les cas suspectés ou confirmés du COVID-19. Selon Torosyan, le Ministère de la Santé va acquérir d’ici la fin de cette semaine plus de 5 000 kits de test pour diagnostiquer le COVID 19.

Mobilisation pour la lutte contre la propagation du coronavirus/ Selon le gouvernement, 43 millions 121 mille drams (environ 80415 euros) ont été transférés sur le numéro de compte qui a été ouvert le 17 mars pour aider le Ministère de la Santé à prévenir la propagation du coronavirus. Les fonds ont été donnés par des particuliers et des organisations. Plus de 2000 personnes ont répondu à l’appel aux volontaires lancé par le Ministère de la Santé le 16 mars. Le Ministère avait lancé le recrutement de volontaires dans le but de mettre en œuvre diverses actions dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. La Mairie d’Erevan a déclaré qu’elle fournirait la nourriture stockée dans les écoles maternelles communautaires aux familles nécessiteuses. En outre, les médias indiquent que des entreprises privées du domaine de la restauration se sont mobilisées pour fournir de la nourriture régulière aux médecins et aux patients de l’’hôpital des maladies infectieuses « Nork ». La majorité des banques commerciales ont annoncé adopter une approche individuelle pour aider leur clients à surmonter les problèmes financiers liés aux coronavirus. Les autorités ont annoncé que les retraités qui recevaient leur pension en espèces en se rendant dans les bureaux de poste ne seront plus obligés à se déplacer, car les pensions seront livrées à domicile pour prévenir le risque que le nouveau coronavirus affecte ces personnes âgées.

Les écoles passent à l’enseignement à distance/ Comme les écoles resteront fermées jusqu’au 14 avril en raison de l’état d’urgence, le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports a lancé la plateforme d’apprentissage à distance https://heravar.armedu.am. Le gouvernement a créé la possibilité d’enseignement à distance pour les écoliers à des heures spécifiques sur l’antenne de la télévision publique et sur une chaîne séparée d’un opérateur privé de télécommunication. Une chaîne spéciale sur YouTube sera également mis en place.

Le transport de « certaines marchandises d’importance économique » entre l’Arménie et l’Iran est autorisé à partir du 18 mars/ Le Ministère de l’économie a déclaré que le transport de « certaines marchandises d’importance économique » entre l’Arménie et l’Iran est à partir du 18 mars. Le transport sera effectué par le point frontalier de Meghri sous la supervision des autorités. Auparavant, le transport de certains produits médicaux a également été autorisé.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France