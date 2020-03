175 000 touristes manquaient en Arménie au 1er trimestre 2020

Comme l’ensemble de la planète en Arménie l’épidémie du coronavirus a porté un arrêt du tourisme. Sousanna Safaryan la présidente du Comité gouvernemental arménien chargé du Tourisme a indiqué lors d’une conférence de presse lundi 30 mars qu’au 1er trimestre 2020 le tourisme a enregistré un fléchissement de 175 000 visiteurs en Arménie. « Pour vous donner une idée financière de cette perte, multipliez le chiffre de 175 000 par une dépense moyenne estimée à 770 dollars par touriste » dit Sousanna Safaryan ajoutant que le 1er trimestre n’est pas le plus actif en Arménie. Et les chiffres de ce déficit lié au tourisme en Arménie devrait enregistrer des montants encore plus importants.

Sousanna Safaryan a indiqué que nombre d’agences du tourisme en Arménie ne pouvaient plus faire face à leurs charges courantes et payer leurs salariés et qu’il fallait s’attendre à des licenciements ou des cessations provisoires d’activité jusqu’à la reprise du tourisme. « A leur actuelle il n’y a presque plus de touristes en Arménie » dit S. Safaryan. Elle a indiqué que quelques établissements hôteliers travaillaient avec le ministère arménien de la Santé leur permettant de résister à la crise du tourisme.

Krikor Amirzayan