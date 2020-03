Arrêtés pour avoir fait la fête malgré le coronavirus

Istanbul, 30 mars 2020 (AFP) - La Turquie a arrêté lundi plusieurs

personnes qui avaient transformé une villa en boîte de nuit pour faire la fête

en dépit du risque de propagation du nouveau coronavirus, avec des

participants déguisés en docteurs.

Selon l’agence de presse DHA, 11 personnes soupçonnées d’avoir organisé ou

pris part à cette fête qui s’est déroulée samedi soir à Istanbul ont été

placées en garde à vue et interrogées.

Quatre d’entre elles, dont le propriétaire de la villa, ont été déférées au

parquet et les autres relâchées, selon l’agence.

Une enquête pour "comportement contraire aux mesures prises pour endiguer

des maladies infectieuses" a été ouverte, a confirmé le gouvernorat d’Istanbul

dans un communiqué.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, quelque 80 personnes ont

pris part à cette fête arrosée.

Les boîtes de nuit et les bars ont été fermés en Turquie dans le cadre des

mesures prises pour enrayer la pandémie de Covid-19.

Une jeune femme présente lors des réjouissances a filmé et partagé sur les

réseaux sociaux certaines scènes qui ont suscité l’indignation.

Sur certaines images, on voit des fêtards déguisés en médecins urgentistes

avec blouse, charlotte et gants en train de se déhancher sur de la musique

électro.

L’un des organisateurs présumés de cette fête a fait part de son "sentiment

de culpabilité", ajoutant qu’il était fortement alcoolisé, selon des extraits

de son audition publiés par DHA.

"Au début, on voulait faire un barbecue. J’ai envoyé des messages à des

connaissances (...) Les gens sont arrivés et l’alcool a commencé à couler à

flots. On a mis de la musique et les gens ont dansé jusqu’à 4 heures du

matin", a-t-il dit.

Si le confinement n’est obligatoire que pour les seniors et les personnes

atteintes de maladies chroniques, les autorités turques exhortent à éviter les

rassemblements et à rester chez soi autant que possible.

La Turquie a enregistré plus de 9.000 cas de nouveau coronavirus, dont 131

mortels, selon le dernier bilan officiel datant de dimanche.