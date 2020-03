Le message d’Hubert Falco

Le Covid-19 est un drame absolu.

Dans l’inconscient collectif, il est symbolisé par chacun par le nombre de victimes qui grossit chaque jour de façon épouvantable.

Et puis un jour, cette odieuse maladie fauche un proche, un ami et le Covid-19 devient dès lors un drame personnel.

Aujourd’hui, il a emporté mon collègue et ami Patrick Devedjian, Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.

J’en suis bouleversé.

Nous avions été élus ensemble à l’Assemblée Nationale avant de siéger tous les deux au Gouvernement, sous la Présidence de Jacques Chirac d’abord puis sous celle de Nicolas Sarkozy.

Patrick était un grand élu local, passionné par son territoire.

C’était un homme de conviction, d’empathie, d’une grande culture, drôle, brillant et courageux.

Il manquera terriblement à son territoire, à sa ville d’Antony, à son département et plus généralement, au paysage politique national qui, avec son décès, perd l’une de ses grandes figures.

J’adresse à son épouse, ses enfants et sa famille mes plus sincères condoléances.

Et je rappelle à toutes et à tous : Restez chez vous !