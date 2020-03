Condoléances du Président de la République d’Artsakh à la famille de Patrick Dévédjian

Stepanakert, le 30 mars 2020

C’est avec une immense peine que nous avons appris en Artsakh la disparition de Patrick Devedjian, homme politique remarquable et grand patriote.

Sa contribution à la reconnaissance du Génocide des Arméniens, à la défense de la cause arménienne, à la préservation de l’identité arménienne dans de la Diaspora et à l’approfondissement des liens avec l’Artsakh est inestimable.

Sa disparition est une grande perte pour nous tous.

Acceptez, au nom de tout le peuple d’Artsakh et de ses autorités, mes plus sincères condoléances. Je vous souhaite de la force et du courage pour affronter cette douloureuse épreuve.

Bako SAHAKIAN

Président de la République d’Artsakh