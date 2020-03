Communiqué de presse de Mgr Vahan Hovhanessian suite à la disparition de Patrick Devedjian

Décès de Patrick DEVEDJIAN

C’est avec une immense tristesse et une émotion profonde que nous avons appris le décès de Patrick DEVEDJIAN, fils émérite de notre Peuple et homme d’Etat français éminent.

Avec sa disparition, la France et notre Communauté perdent un homme d’exception.

Personnalité politique de premier plan, il fut tour à tour maire, député, ministre et Président du Conseil départemental des Hauts de Seine et servit la République avec une grande intelligence et un dévouement exemplaire.

Au-delà des hautes fonctions qu’il va occuper tout au long de sa carrière, Patrick DEVEDJIAN n’hésitera jamais à mettre en exergue ses origines et porter très haut notre combat pour la Cause arménienne dont il fut l’un des plus ardents défenseurs depuis des décennies.

Il aura été un ambassadeur brillant et un porte-parole inlassable de notre Communauté au plus haut niveau de l’Etat.

Patrick DEVEDJIAN saura apporter un soutien indéfectible à la jeune République d’Arménie.

Le Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne veut saluer ici l’exemple d’un homme de convictions et d’engagement total au service de la France, de la Cause et de la Culture arméniennes, et de l’Arménie.

Il adresse à son épouse, ses enfants et petits-enfants ainsi qu’à l’ensemble de sa famille ses condoléances attristées.

Que notre Dieu de miséricorde accueille dans le repos éternel l’âme de son serviteur Patrick Devedjian, et qu’Il accorde à sa famille la consolation du Saint Esprit !

Que la mémoire du juste soit bénie à jamais, Amen !

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի, Ամէն

A Paris,

Le 29 mars 2020

Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN

Primat du Diocèse de France

de l’Eglise apostolique arménienne