Elections présidentielles et législatives : plus de 100 000 votants appelés aux urnes demain

Massis Malyan.

La république d’Artskah appelle aux urnes ce 31 mars 2020 les quelques 103 506 votants officiellement inscrits sur les listes de la Commission Electorale Centrale (CEC) pour des élections à la fois destinées à renouveler le Parlement mais aussi choisir le nouveau président, parmi les 14 candidats déclarés.

En dépit des risques liés au Coronavirus, l’Artsakh a maintenu ce double scrutin et accueillera des dizaines d’observateurs pour assurer le monitoring de ces élections.



Araïk Harutunyan.

Pari les « favoris » pour le poste de président figurent Araïk Harutunyan, ancien Premier ministre du Karabagh de 2007 à 2017 et chef du parti majoritaire « Patrie libre » au Parlement , et Masis Mayilyan, actuel ministre des Affaires étrangères. Ce dernier est officiellement soutenu, depuis début février, par Samvel Babayan, qui a lui été empêché de se présenter faute d’avoir résidé pendant dix ans d’affilée sur le territoire de la République d’Artskah. Masis Mayilyan passe pour le candidat officieusement soutenu par Erevan, Araïk Harutunyan étant pour sa part largement critiqué par une partie grandissante de la population.



Hayk Khanumyan.

La campagne électorale a vu se déplacer dans les villages certains des candidats, dont le plus jeune député au Parlement, Hayk Khanumyan, du Parti Renaissance nationale, lequel a par ailleurs été le seul à évoquer le report de ce scrutin en raison de l’épidémie du Covid 19, le territoire du Karabagh étant pour l’heure exempt de tous cas. Les mesures de sécurité tant aux frontières que dans les bureaux de vote, ou encore, en ce qui concerne les media, ont été prises affirme Stepanakert.



Davit Babayan.

Parmi les autres candidats au scrutin présidentiel, on notera la présence de Davit Ishkhanyan pour le parti Dachnak, déjà député au Parlement, celle de Vitali Balasanyan, général en chef et héros de l’Artskah, ancien responsable du Conseil National de Sécurité de l’Artskah, celle de Davit Babayan, porte-parole de l’actuel président, Bako Sahakyan mais aussi, celles de deux femmes, non alignées, Bella Lalayan et Kristine Balayan.



Vitali Balasanyan.

En ce qui concerne le scrutin parlementaire : 33 députés sont à renouveler et pas moins de 133 candidats ont été enregistrés. La majorité actuelle au Parlement est celle du parti d’Arayk Harutyunyan.

Texte : Laurence Ritter / Photos : Max Sivaslian