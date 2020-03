Condoléances du Catholicos Karékine II à la famille de P. Dévédjian

Le 29 mars, Sa Sainteté le Catholicos Karékine II a adressé un message de condoléances à Mme Dévédjian et à ses enfants.

Dans son message, le Catholicos de tous les Arméniens rappelle la longue carrière politique de Patrick Dévédjian, son active contribution à la vie de la communauté arménienne de France et son engagement pour la reconnaissance et la condamnation du Génocide des Arméniens. Le patriarche insiste aussi dans son message sur le rôle de P. Dévédjian dans le développement des relations franco-arméniennes depuis l’indépendance de l’Arménie.

Dans sa lettre, le Catholicos écrit : « C’est avec émotion que nous nous remémorons nos chaleureuses rencontres lors de notre visite patriarcale au diocèse arménien de France et à l’occasion de son séjour au Saint-Siège d’Etchmiadzine. Nous avions alors eu l’occasion de prendre toute la mesure de son attachement au peuple arménien et à l’Église et de son engagement permanent à leur service …

Le décès de ce Grand fils de la nation arménienne nous cause une grande douleur. Sa disparition intervient en ce moment dramatique pour l’humanité toute entière frappée de plein fouet par cette pandémie qui l’a emporté ».