L’association franco-arménienne ArMaine (Le Mans) annonce la disparition d’un de ses membres, victime du coronavirus

L’association ArMaine, « association à but non lucratif dont l’objet est de réunir toutes personnes intéressées par l’Arménie et faire connaitre la culture, la langue et l’histoire Arménienne aussi promouvoir la coopération entre l’Université du Maine et les Universités d’Arménie » annonce la disparition de l’un de ses membres, victime du coronavirus.

Sur sa page facebook, ArMaine indique « On vient d’apprendre la terrible perte de notre cher adhérant Monsieur Edig HAGOPYAN qui nous a quittés à jamais. La maudite épidémie l’a emporté.

Au nom des adhérents et sympathisants, l’association ArMaine bouleversée adresse ses sincères condoléances à la grande famille des Hagopyan.

Tout le monde l’appelait Papy.

Papy, tes petits-enfants attristés et bouleversés ressentent l’immense perte d’un être cher.

Nous souhaitons de la patience et une grande force dans cette terrible épreuve à la famille Hagopyan et nous assurons notre entier soutien. Nous sommes de tout cœur avec vous.

EDIG PAPY, tu nous manqueras à tous, repose en paix et que Dieu te bénisse. »

Krikor Amirzayan