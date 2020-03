Patrick Devedjian vient de nous quitter

C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès, cette nuit, de Patrick Devedjian président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, victime du coronavirus à l’âge de 75 ans.

Esprit brillant, doté d’une immense culture, élu dévoué à son territoire, figure importante de la politique française avec un grand sens de l’Etat, Patrick Devedjian a toujours été fidèle à ses origines arméniennes.

Avocat de profession, ancien député des Hauts-de-Seine, ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il fut le porte-parole du RPR, secrétaire général de l’UMP et maire de la ville d’Anthony. Le monde politique rend un hommage appuyé à ce serviteur de l’Etat qui a su, par sa compétence, sa fidélité et son dévouement s’attirer la reconnaissance de ses pairs.

Il apparait dans la communauté arménienne en 1982, lorsque jeune avocat il défend avec passion et conviction, devant la cour d’assises d’Aix en Provence, Max Kilinguian, militant de la cause arménienne.

Attaché à ses racines arméniennes, il fera de nombreux voyages en Arménie et apportera une aide substantielle à la région du Tavouch par des dotations votées par le département des Hauts-de-Seine.

Avec Charles Aznavour, ce sont deux grandes figures et deux grands serviteurs de notre communauté qui quittent le paysage Arménien de France.

Notre communauté de l’agglomération grenobloise présente ses condoléances attristées à sa famille.

Daniel Marandjian

président de la #Maison_de_la_Culture_Arménienne_de_Grenoble_et_du_Dauphiné

Monique Atamian

présidente du #Club_des_Arméniens_de_Grenoble

Մեզնից հեռացավ Պատրիկ Դեվեջյանը

Խորը կսկիծով տեղեկացանք #Օ_Դը_Սենի մարզային խորհրդի նախագահ #Պատրիկ_Դեվեջյանի մահվան մասին 75 տարեկան հասակում, ով այս գիշեր դարձավ #կորոնավիրուսի զոհը։

Փայլուն մտքի տեր, օժտված անսահման բարեկրթությամբ, իր տարածաշրջանին նվիրված , պետականաշինության նվիրյալ, Ֆրանսիայի քաղաքականության կարկառուն ներկայացուցիչ Պատրիկ Դեվեջյանը միշտ հավատարիմ է մնացել իր հայկական արմատներին։

Մասնագիտությամբ փաստաբան, Օ Դը Սենի նախկին պատգամավոր, նախկին նախարար #Ժակ_Շիրակի, այնուհետև #Նիկոլա_Սարկոզիի նախագահության օրոք, նա եղել է RPR կուսակցության խոսնակ, UMP կուսակցության գլխավոր քարտուղար և Անտոնի քաղաքի քաղաքապետ։ Քաղաքական աշխարհն իր հարգանքի տուրքն է մատուցում նրան, ով անձնվիրաբար ծառայեց պետությանը, ով կարողացավ իր մասնագիտական հմտությամբ, հավատարմությամբ և նվիրվածությամբ արժանանալ իր գործընկերների վստահությանն ու հարգանքին։

Հայկական համայնքում նա առաջին անգամ աչքի է ընկնում 1982թ., երբ, լինելով երիտասարդ փաստաբան, մեծ ոգևորությամբ պաշտպանում է Հայկական հարցի ճանաչման համար պայքարող #Մաքս_Կիլինգյանին Էքս ան Պրովանսի երդվյալ ատենակալների դատարանում։

Չմոռանալով իր հայկական արմատները՝ նա բազմիցս այցելել է Հայաստան և զգալի օժանդակություն է ցուցաբերել #Տավուշի մարզին Օ Դը Սենի մարզի տրամադրած ֆինանսական միջոցներից։

Թե Շարլ Ազնավուրը, թե Պատրիկ Դեվեջյանը նշանակալի դեմքեր են, ովքեր իրենց անգնահատելի ծառայությունն են մատուցել հայ համայնքին և ովքեր հեռացան Ֆրանսիայի հայկական հորիզոնից։

#Գրենոբլի և հարակից քաղաքների հայկական համայնքն իր խորը ցավակցությունն է հայտնում նրա ընտանիքին։

#Գրենոբլի_և_Դոֆինեի_Հայկական_մշակույթի_տան նախագահ՝ Դանիել Մարանջյան

#Գրենոբլի_հայերի_ակումբի նախագահ՝ Մոնիկ Ատամյան