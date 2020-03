Disparition de Patrick Devedjian, le C24 à Valence salue le "grand défenseur de la France et de la Cause arménienne »

La disparition de Patrick Devedjian, ancien ministre, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et fervent défenseur de la Cause arménienne frappe le monde politique français et la communauté arménienne toute entière.

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche organe représentatif de la communauté arménienne de Drôme-Ardèche s’associe à cette peine et exprime sa douleur pour cette perte immense d’un homme de convictions, d’actions, sincère et engagé.

Patrick Devedjian était de tous les combats de la Cause arménienne avec un rôle important qu’il joua lors de la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens en janvier 2001.

Patrick Devedjian dont le département des Hauts-de-Seine était pleinement investi pour l’aide à la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie nourrissait également de nombreux projets pour l’Arménie et la communauté arménienne de France. Parmi ces derniers, la transformation du Collège des Mekhitaristes de Sèvres en région parisienne, d’un musée dédié au génocide. Sèvres où fut signé le célèbre traité en 1920, accordant à l’Arménie une partie de son aire historique de l’Arménie occidentale.

Patrick Devedjian dont l’action s’inscrivait dans la lignée de la tradition historique de liens amicaux et fraternels entre la France et l’Arménie manquera grandement aux Français d’origine arménienne dont il faisait honneur et à la France.

Le C24 présente à sa famille et ses proches, ses condoléances.

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche