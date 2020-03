Les condoléances du Président Sarksian

Le président de la République d’Arménie, Armen Sarksian s’est entretenu au téléphone avec l’un des fils de Patrick Devedjian pour présenter ses condoléances personnelles à toute la famille. « J’ai perdu un de mes meilleurs amis », a-t-il confié à Thomas Devedjian en lui promettant que le nom de Patrick Devedjian sera toujours rappelé en Arménie avec un profond respect.

Le président Sarksian a par ailleurs diffusé un communiqué que nous reproduisons traduit ci-dessous.

« Je suis bouleversé par la triste nouvelle du décès de Patrick Devedjian, homme politique franco-arménien de premier plan, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ancien ministre de gouvernement français.

La France et l’Arménie ont perdu un de leurs meilleurs enfants.

Patrick Devedjian était un individu et un homme politique brillant, droit, cultivé, responsable dans sa parole et dans ses actes. En même temps, il était un des tribuns des arméniens de France, le protecteur inlassable de la cause arménienne, dont la voix était audible sur la scène nationale et internationale.

Depuis l’indépendance de l’Arménie, Patrick Devedjian a été un des architectes des relations privilégiées entre la France et l’Arménie. Le développement de l’Arménie était une priorité pour lui et il y contribuait par des actions et des programmes concrets.

J’adresse mes profondes condoléances au nom de la République d’Arménie, du peuple arménien et de ma part à l’épouse, aux enfants de Patrick Devedjian tout comme au peuple français ami et aux arméniens de France, pour cette perte irréparable. »