Communiqué de l’UGAB

COMMUNIQUÉ

C’est avec une immense émotion et une très grande tristesse que l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance - UGAB France - a appris la disparition de monsieur Patrick Devedjian qui s’est éteint dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars.

Avocat, ministre, député, maire, président du Conseil Départemental, Patrick Devedjian demeurera éternellement dans nos mémoires cet homme d’engagement qui, toute sa vie durant, a défendu les valeurs en lesquelles il croyait.

Parmi ces combats, celui de la reconnaissance du génocide arménien au nom de l’idéal de justice qui lui était si cher. En tant qu’avocat, il avait été le porte parole de la cause arménienne avant d’être celui de la République, en défendant les combattants de la mémoire. Puis en tant que député il s’était engagé en faveur de la loi par laquelle la France reconnaissait le génocide des arméniens en 2001 et celle pénalisant sa négation.

A tous ces engagements, en succéda un autre, celui pour la survie et le développement de l’Arménie. Depuis plus de 10 ans, le Département des Hauts de Seine qu’il présidait menait en collaboration avec le Fonds Arménien de France un programme agro-pastoral dans la région du Tavoush, créant ainsi un petit bout de terre de France en Arménie.

Convaincu que la culture est un vecteur de cohésion sociale et d’intégration, Patrick Devedjian fut à l’initiative de la création de La Seine Musicale. Comme un clin d’œil, il avait souhaité que ce haut lieu de culture soit construit sur l’Île Seguin, face au Collège Samuel Moorat où il avait fait sa scolarité et cultivé son arménité.

L’un de ses derniers combats était d’ailleurs en faveur de sa réhabilitation, engagé avec force et passion comme Président de l’Association du Collège pour qu’un centre de recherche pour la mémoire arménienne puisse un jour y naître.

A l’occasion de sa 90e Assemblée Générale qui se tenait à Paris en février 2019, le Conseil d’administration central de l’UGAB lui rendait hommage en lui remettant le prix Boghos Nubar, la plus haute distinction décernée par l’UGAB aux membres de la communauté qui élèvent les autres et œuvrent sans relâche pour le service public.

Le conseil d’administration de l’UGAB France, adresse ses sincères condoléances à son épouse, ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à sa famille et ses proches.

Toute la Nation arménienne est en deuil.

Par son engagement et ses actions, Patrick Devedjian était et est à jamais pour les Arméniens d’Arménie et de la Diaspora, l’emblème de la réussite, de la probité et du courage en politique.

Aujourd’hui nous perdons un homme d’exception, pilier de notre communauté qui sera pour nous et les générations futures un exemple à suivre.

Le Conseil d’Administration de l’UGAB France