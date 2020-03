Patrick Devedjian : un ami, un soutien, un inspirateur

La disparition si inattendue de Patrick Devedjian, terrassé par le Covid-19 le 28 mars 2020, a plongé la France, l’Arménie et les Arméniens du monde entier dans une immense tristesse. Grand serviteur de la République il était aussi l’une des plus grandes fi gures de la nation arménienne, l’un des plus éminents

défenseurs de sa Cause. Son rôle a été majeur dans la reconnaissance du Génocide des Arméniens par la France, en janvier 2001.

Notre première pensée va à son épouse, Sophie, ainsi qu’à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Nous partageons leur peine, leur tristesse, et nous tenons à les assurer de notre présence à leurs côtés en ces moments si éprouvants.

Pour nous, Fonds Arménien de France, Patrick Devedjian a été un soutien des toutes premières heures, un partenaire de premier plan, un compagnon de route dans le développement de l’Arménie. Donateur fidèle, il a été aussi à l’origine, en 2009, du grand projet de développement agropastoral que nous menons à bien sur le terrain, dans la région du Tavush, avec l’appui unanime du Conseil Départemental des Hauts de Seine.

En 2015, année si symbolique pour les Arméniens, Patrick Devedjian a été le parrain de notre Phonéthon avec Anne Hidalgo, maire de Paris, comme marraine. En 2018, à l’occasion des 25 ans du Fonds Arménien de France, Patrick Devedjian a été fait Membre d’honneur de notre association.

Grand par le cœur et par le courage, fier de la France et fier de ses origines, il a été un combattant résolu des causes justes, un guide avisé, un inspirateur aux larges horizons. Il savait comment – si discrètement – porter sur ses épaules les espoirs des autres – si nombreux et si confiants. Chacun de nous se doit aujourd’hui de porter à son tour une part de ce qui faisait de lui ce qu’il était, Patrick Devedjian. C’est en cela que nous lui resterons fidèles dans l’action et unis par l’esprit.