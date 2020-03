L’hommage d’Edward Nalbandian

« C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que j’ai appris la disparition de Patrick Devedjian, personnalité exceptionnelle, homme politique et homme d’Etat français éminent, acteur clé de l’amitié franco-arménienne et mon Grand Ami.

Mes sincères condoléances à Sophie, son épouse, à ses fils et à tous ses amis.