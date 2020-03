L’hommage de Marcel Kabanda, président d’Ibuka France

Je viens d’apprendre avec stupeur et une très grande émotion le décès de M. Patrick Devedjian ! Ma première pensée est allée à la communauté arménienne. Nous perdons un esprit brillant et libre, un homme politique courageux, un homme pour tous comme le sont les arméniens, un Républicain.

Dans les circonstances actuelles, il se pourrait qu’il soit pas possible de l’accompagner et de rendre à son corps l’hommage que la personne a mérité. Je déplore du fond de mon cœur cette double injustice à sa mémoire, à sa famille et à vous !

Paix à son âme

Toutes mes condoléances à la communauté arménienne !