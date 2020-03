Emmanuel Macron salue la mémoire de Patrick Devedjian, « un esprit libre »

Paris, 29 mars 2020 (AFP) - Le président Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine Patrick

Devedjian, « un esprit libre », décédé dans la nuit des suites du coronavirus.

Patrick Devedjian fut "un esprit libre qui voulut toujours penser la droite

dans la nuance et la complexité", écrit le chef de l’Etat dans un communiqué,

à l’unisson des réactions politiques qui se sont succédé depuis l’annonce de

la mort, à 75 ans, de cet ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas

Sarkozy.

"Lui qui, n’oubliant jamais ses origines, avait l’Arménie au cœur, aimait

profondément la France, sa culture, son imaginaire, ses services publics : ses

derniers mots publics furent pour les personnels soignants qui, jusqu’au bout,

l’aidèrent à lutter contre le virus et pour les agents du département des

Hauts-de-Seine, mobilisés au service de ses administrés", ajoute-t-il.

Patrick Devedjian avait révélé jeudi dans un tweet être atteint par le

Covid-19, et pouvoir ainsi "témoigner directement du travail exceptionnel des

médecins et de tous les personnels soignants".