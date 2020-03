Le ministre arménien de la Santé annonce deux morts supplémentaires du coronavirus

Arsen Torosyan le ministre arménien de la Santé vient d’annoncer la mort au cours de la dernière heure de deux patients atteints du coronavirus à l’hôpital « Nork » d’Erévan. Selon A. Torosyan il s’agit d’une femme de 55 ans et d’un homme de 73 ans qui avaient des maladies chroniques et avaient été infectés par le coronavirus. « Les médecins ont fait tout leur possible pour sauver ces deux vies, malheureusement sans succès…je présente mes condoléances à leurs familles » a écrit le ministre arménien de la Santé sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan