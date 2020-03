Nombreux hommages politiques à l’ancien ministre Patrick Devedjian, mort du coronavirus

Paris, 29 mars 2020 (AFP) - La mort, dans la nuit, à 75 ans, des suites du

coronavirus, du président du département des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian

suscitait dimanche de nombreuses réactions dans le monde politique, où l’on

saluait la personnalité et la culture de cet ancien ministre de Jacques Chirac

et Nicolas Sarkozy.

- L’ancien président François Hollande : "Patrick Devedjian était un

combattant. Il avait surmonté avec courage bien des épreuves. Celle qui l’a

emporté était la plus sournoise car la plus invisible. Je salue sa mémoire et

celle de toutes les victimes de ce fléau. La lutte engagée appelle la plus

grande unité nationale.« - L’ancien président Nicolas Sarkozy : »Patrick Devedjian était un homme

passionné, entier, sincère, engagé. Il incarnait la politique comme je l’aime,

avec des sentiments, des convictions, du panache. Je suis fier de l’avoir eu à

mes côtés. Je veux dire à ses proches ma vive émotion et ma tristesse infinie".

- Le sénateur et ancien ministre Gérard Longuet, un proche : "Patrick

Devedjian c’est en politique le courage, les convictions servies par une

immense culture et le sens du panache. Libre, fidèle, direct et affectueux,

c’était mon ami depuis toujours. Nous avions 17 ans l’un et l’autre à notre

première rencontre et nous avons partagé les mêmes espoirs, les mêmes joies et

les mêmes inquiétudes depuis. (...) A mes yeux, sans lui, la vie politique

française ne sera plus la même.« - Le président du Sénat Gérard Larcher : »Grande tristesse d’apprendre la

mort de Patrick Devedjian. Homme courageux et totalement devoué à sa ville

d’Antony et aux Hauts-de-Seine".

- Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand : "Grande émotion à

l’annonce du décès de Patrick Devedjian, ancien ministre, président des

Hauts-de-Seine, républicain engagé, esprit libre".

- L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin : "Patrick Devedjian, des

convictions, de la culture, de l’empathie, du caractère, du talent,... un

ministre qui a fait honneur à la fonction. L’un des meilleurs. Profonde

Tristesse".

- L’ancien Premier ministre Manuel Valls : "Une autre bien triste nouvelle

... j’aimais bien Patrick Devedjian, son franc parler, son humour, son ancrage

local. Il était affectueux et d’une grande culture.« - La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse : »Patrick

Devedjian était une personnalité exceptionnelle par sa personnalité, ses

convictions et son immense culture. Il a marqué de son empreinte à la fois son

département des Hauts-de-Seine et le pays.« - La maire de Paris Anne Hidalgo (PS) : »C’est une immense tristesse,

j’adresse toutes mes condoléances à son épouse et à sa famille. Je pense à nos

amis Arméniens qui perdent aujourd’hui un de leurs frères« - Le délégué général de LREM Stanislas Guerini : »Je garderai en mémoire son

attachement viscéral aux Hauts-de-Seine et à la France qu’il aura tant servis.

« - Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand : »Profondément

attristé par le décès de Patrick Devedjian, esprit libre à la parole libre. A

sa ville d’Antony et à son département des Hauts-de-Seine, il aura toujours

voulu donner un temps d’avance".

- Le président de LR Christian Jacob : "C’était un grand serviteur de la

France, qui a exercé plusieurs postes de ministre, un grand serviteur de son

département des Hauts-de-Seine également et de sa ville d’Antony. Patrick

Devedjian était une figure marquante et une personnalité de notre famille

politique".

- Le président du MoDem François Bayrou : "Patrick Devedjian était brillant,

drôle, cultivé, courageux, passionné. Il était engagé mais libre dans ses

engagements. Ses amis l’aimaient et tous l’estimaient.« - L’ancienne ministre écologiste Emmanuelle Cosse : »Souvenirs de

discussions emportées et de désaccords cultivés, de son plaisir à négocier et

surtout de son profond engagement."

- L’ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, candidate LR à la mairie de

Paris : "Très grande tristesse à l’annonce du décès de mon ami Patrick

Devedjian. Esprit brillant, élu dévoué à son territoire, empathique et doté

d’un grand sens de l’Etat, il était une figure de la vie politique française."