Communiqué du CCAF

Un an et demi après le décès de Charles Aznavour, l’ensemble de la communauté arménienne est frappé de plein fouet par la disparition de Patrick Devedjian. Cette tristesse est également partagée par la République, la France et le département des Haut-de-Seine dont il était l’un des plus fervents serviteurs.

Homme de conviction, qui était de tous les combats de la cause arménienne, il a notamment joué un rôle décisif pour la reconnaissance par la France du génocide arménien. Un crime contre l’humanité qui l’avait « structuré », avait-il déclaré dans une interview à Marianne en 2015.

C’est au nom de cet engagement permanent, que le CCAF lui avait décerné sa médaille du courage lors de son dîner annuel en 2016.

Avec sa disparition, la communauté des Français d’origine arménienne, constitués par les rescapés du génocide, vient de perdre l’un de ses piliers. Et la France l’un des hommes politiques qui était le plus attaché à la défense de ses intérêts et de sa grandeur.

La tristesse est immense. Mais le meilleur hommage que l’on pourra rendre à Patrick Devedjian sera de continuer son œuvre, qui s’inscrit dans la tradition historique de fraternité entre la France et l’Arménie.

Profondément affecté, CCAF assure sa famille et ses proches de son soutien et leur présente ses condoléances.