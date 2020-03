Réaction de laurent Wauquiez président de la région auvergne Rhone alpes

"Je salue la mémoire de Patrick DEVEDJIAN. Personnalité engagée pour son département, sa ville et sa famille politique, Patrick DEVEDJIAN l’était aussi pour la cause arménienne qui perd aujourd’hui l’un de ses ardents défenseurs.

Je n’oublie pas et je veux saluer en particulier son inlassable action en tant qu’avocat, mais aussi celle l’homme politique qui milita en faveur de la reconnaissance du génocide arménien avec notamment sa proposition de loi pour sanctionner toute négation du génocide.

Actif au sein de la communauté arménienne, Patrick Devedjian était, avec sa famille, l’exemple de l’intégration parfaite de la Communauté au sein de la République. »