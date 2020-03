Patrick Devedjian : une vie au service de la justice

C’est avec une infinie tristesse que l’Association Française des Avocats et Juristes Arméniens (AFAJA) vient d’apprendre le décès de Monsieur Patrick Devedjian, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Avocat, ancien ministre, esprit fin, libre et indépendant de la vie publique française, Patrick Devedjian était homme de valeurs et convictions. Issu de la méritocratie républicaine, il a toujours mis son engament politique au service de la France, de l’intérêt général et de la Justice.

Français avant tout, sans jamais renier ses racines, Patrick Devedjian a, comme avocat et député, été l’un des pionniers du combat contre le silence imposée autour de l’extermination des Arméniens de l’Empire ottoman. Il a activement contribué au vote de la Loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens et continuait de se battre pour la pénalisation de son négationnisme.

L’AFAJA a perdu un ami, et ses pensées vont à sa famille dont le fils François est l’un de nos confrères. La France a perdu une personnalité rare et généreuse, dont les dernières déclarations publiques rendaient hommage à l’héroïsme du personnel soignant, entièrement dévoué à sauver la vie des victimes de cette pandémie qui l’a terrassée.