Les élections au Karabagh vont se poursuivre malgré le coronavirus

On craint que les observateurs électoraux d’Arménie - qui a été relativement durement touchée par l’épidémie de COVID-19 - pourraient introduire le virus au Karabagh.

Les autorités du Haut-Karabagh vont de l’avant avec des plans pour organiser des élections la semaine prochaine malgré les appels de nombreux milieux pour les reporter en raison de la menace du nouveau coronavirus.

Le Karabagh n’a encore enregistré aucun cas de la maladie. Mais son voisin et seul débouché pour le reste du monde, l’Arménie, souffre d’une épidémie qui se propage rapidement. Au 26 mars, le pays avait enregistré 290 cas, et le nombre augmentait rapidement chaque jour.

En conséquence, l’Arménie a imposé des restrictions strictes sur les déplacements, les résidents étant interdits de quitter leur domicile à quelques exceptions près .

Les responsables arméniens et du Karabagh ont cherché à empêcher la propagation du virus de l’Arménie au Karabagh. Lorsque le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé l’état d’urgence le 16 mars, il a appelé les Arméniens à ne pas se rendre au Karabagh, et vice versa, bien que cette suggestion soit volontaire. Les autorités du Karabagh ont réitéré cet appel le 25 mars, demandant aux résidents du territoire de ne pas se rendre en Arménie pendant les sept prochains jours.

Au Karabagh, cependant, la campagne pour le président de facto et le parlement du territoire se poursuit. Et les responsables disent que le vote, prévu pour le 31 mars, se poursuit - pour l’instant.

« Si une telle décision [de retarder les élections] était prise, il y aurait une déclaration officielle à cet effet », a déclaré Tigran Abrahamyan, porte-parole d’un groupe de travail du Karabagh coordonnant les mesures contre le coronavirus, au service arménien de RFE / RL.

Cependant, plusieurs appels ont été lancés pour reporter les élections. Un petit nombre de personnalités de l’opposition ont organisé une manifestation dans la capitale Stepanakert pour demander aux autorités d’imposer l’état d’urgence, y compris le report des élections.

Non seulement l’élection rassemblerait de nombreuses personnes dans les espaces publics, mais plus de 300 observateurs devraient venir d’Arménie.

Daniel Ioannisyan, l’un des coordinateurs de l’effort d’observation, a tenté de minimiser l’effet que ces observateurs auront donné, selon lui, de 800 à 1000 personnes traversent la frontière chaque jour de toute façon.

« Nous allons tester les températures des observateurs à Erevan, et bien sûr juste avant qu’ils ne se rendent au bureau de vote », a déclaré Daniel Ioannisyan à RFE / RL. « Tous les contacts des observateurs au Karabagh seront réduits au minimum, et nous avons suffisamment de masques et d’alcool pour les observateurs. »

Nikol Pashinyan a également souligné les mesures de sécurité prises pour minimiser l’effet que les observateurs auront et a déclaré que tous les observateurs seraient contrôlés par des « tests rapides ».

« Dieu merci, jusqu’à présent, au Karabagh, aucun cas de coronavirus n’a été détecté, bien que des dizaines de personnes aient été testées », a déclaré Nikol Pashinyan lors d’une réunion du gouvernement le 26 mars. "Nous devons faire tout notre possible pour que le virus n’y arrive pas avec les visiteurs de l’étranger. »

Mais ces mesures n’ont pas rassuré tout le monde.

Hayk Khanumyan, l’un des candidats à la présidence de facto, a déclaré à RFE / RL que « je ne sais pas comment ils vont réglementer l’entrée de ces personnes [les observateurs] au Karabagh, mais sans ces observateurs, les résultats des élections pourraient être catastrophique, car le gouvernement actuel sera enclin à falsifier les élections à tout prix. L’introduction de l’état d’urgence serait logique. »

Une autre candidate, Kristine Balayan, a déclaré à CivilNet.am que les élections devraient être reportées et que le gouvernement arménien devrait utiliser son influence pour y arriver.

Pendant ce temps, des rumeurs continuent de se propager sur le territoire selon lesquelles la maladie est bel et bien arrivée. Le bureau de presse des forces armées du Karabagh a été contraint de publier le 25 mars une déclaration niant les informations selon lesquelles certains soldats auraient contracté la maladie.

Offrant un peu de soulagement comique en ces temps stressants, un responsable azerbaïdjanais a affirmé que les habitants du Karabagh lui avaient demandé de l’aide pour une éventuelle épidémie de coronavirus sur le territoire.

[...]

Tural Ganjaliyev, officiellement nommé « président de la communauté azerbaïdjanaise de la région du Haut-Karabagh en Azerbaïdjan », a déclaré à l’agence de presse azerbaïdjanaise Trend qu’il avait été contacté par des habitants du Karabagh.

Les Karabaghtsis « s’adressant à moi en tant qu’élu, ont fait part de l’augmentation du nombre de personnes infectées par des infections respiratoires aiguës, de la pneumonie au Nagorno-Karabagh et de l’état déplorable des infrastructures sanitaires, du manque de tests, du manque de personnel médical , s’est dit préoccupé par le fait que l’Arménie et le régime illégal cachent les cas d’infection à coronavirus (COVID-19) à la population », a rapporté Tural Ganjaliyev.

Tural Ganjaliyev a déclaré que les personnes qui avaient fait appel à lui ne voulaient pas que leur nom soit divulgué « pour des raisons de sécurité ». Plus probable : ils n’existent pas.

Joshua Kucera est rédacteur en chef Turquie / Caucase à Eurasianet et auteur de The Bug Pit .

Eurasianet.org