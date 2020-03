Adresse du Catholicos Karékine II

Cher et pieu peuple,

En ce jour, nous faisons mémoire des supplices endurés par Saint Grégoire l’Illuminateur, père de notre foi, et de sa mise au cachot de Khor-Virab. A cette occasion, en notre Saint-Siège d’Etchmiadzine, sous la protection des saintes et sanctifiantes reliques de saint Grégoire l’Illuminateur, nous avons adressé notre prière au Seigneur Tout-Puissant afin d’implorer sa miséricorde et sa bénédiction pour toute l’humanité et pour notre peuple dispersé dans le monde.



La vie et les supplices endurés par Saint Grégoire l’Illuminateur témoignent de la puissance de sa foi et de son espérance sans faille en Dieu. Alors qu’il était soumis à d’innombrables tourments et tortures de toutes sortes, il a conservé intacte sa confiance en Dieu et prié en empruntant ces mots au psalmiste : « Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu » (Psaumes 62,7).



En vérité, mes très chers, la voie héroïque empruntée par Saint Grégoire l’Illuminateur est pour notre nation éprise du Christ une invitation à nous confier à Dieu, une invitation au courage et à la patience, des valeurs toujours indispensables dans la vie, indépendamment des circonstances. Elle l’est plus encore en ces jours si difficiles, alors que nous luttons avec l’humanité toute entière contre cette pandémie.



Par la puissance de sa foi, Saint Grégoire, le Second Illuminateur des Arméniens, a ainsi rendu digne notre peuple de la lumineuse descente du Christ ressuscité sur la terre de nos Pères. Notre nation entière a cru au seul véritable Dieu, en son Fils unique et en sa mission salvatrice.



A partir de là, l’espérance de la lumineuse victoire de la Résurrection solidement ancrée dans notre vie a illuminé l’Arménie et la foi est devenue pour notre peuple une force vivifiante. Elle nous a permis de donner naissance au « Siècle d’Or », à notre tradition scholastique et à toutes nos valeurs culturelles. Nous avons ainsi résisté aux catastrophes de l’histoire, survécu au Génocide des Arméniens et rétabli notre État indépendant.

Chers filles et fils,

Aujourd’hui, alors que notre vie et celle du monde entier sont ballotées par la tempête de cette pandémie, le père de notre foi, par son exemple, nous demande de placer notre confiance en Dieu, de reconnaitre sa puissance et de faire de notre foi un chemin de vie.



En vérité, celui qui croit en Dieu et lui fait confiance n’est ni effrayé ni perturbé par la houle, et, comme une maison bâtie sur le rocher qu’il n’est pas possible d’abattre, il demeure solide puisque son espérance est en Dieu comme le dit l’apôtre : « afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide » (Hébreux 6- 18-19)

Chers filles et fils,

En ce moment de prière, face au peuple arménien tout entier, ayant dans notre cœur tous nos enfants dans l’attente d’une guérison, alors que nous venons de nous prosterner devant les reliques de Saint Grégoire l’Illuminateur et de vous bénir tel un père, je vous souhaite de voir grandir en vous la foi et la charité, de vous armer d’espérance et de patience, de transformer ces jours d’adversité en une occasion pour méditer dans votre isolement sur le sens de la vie et des valeurs spirituelles, l’attention que nous devons nous porter les uns envers les autres, les défis auxquels doivent faire face notre pays et notre peuple et les objectifs que nous devrons encore réaliser à l’avenir.



Au regard des circonstances actuelles, nous sommes tous invités à appliquer de la manière la plus rigoureuse toutes les consignes des organes d’État compétents, de manifester le plus grand calme et la plus grande prudence afin que nous ne contribuions pas à la diffusion du virus. Afin que nous ne menacions pas notre propre santé, celle de nos proches et de tous nos compatriotes.



Nous vous invitons à vous joindre à nous et à élever votre prière spontanée auprès de Dieu afin de demander sa protection pour le monde entier et pour tous nos enfants d’Arménie, d’Artsakh et de la Diaspora.

Traduction non officielle / Sahak Sukiasyan