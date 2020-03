« Un partenariat oriental à la portée de tous »

Ci-dessous la traduction d’une tribune de Josep Borrell, vice-président de l’UE, et Olivér Várhelyi, commissaire pour le voisinage et l’élargissement.

" En cette période difficile, marquée par l’épidémie de coronavirus, nous pouvons voir l’importance de la coopération internationale. Au cours de la dernière décennie, le partenariat oriental a apporté des avantages concrets à la population arménienne et dans le voisinage oriental de l’Union européenne.

L’Union européenne fournit aux entreprises arméniennes, qui seront particulièrement touchées par cette pandémie mondiale, un financement, une formation et un soutien à l’exportation vers de nouveaux marchés, grâce à l’initiative EU4Business. Depuis 2009, l’Union européenne a prêté aux entreprises arméniennes 500 millions d’euros, soutenu 25 000 entreprises et créé 2 500 nouveaux emplois.

L’Union européenne soutient également l’une des industries les plus dynamiques du pays : le tourisme. Par exemple, avec notre aide, le centre d’information touristique et les centres d’artisanat de Dilijan ont été créés, ainsi que 11 sentiers de randonnée dans le parc national de Dilijan et 300 km de sentiers à Syunik, Gegharkunik et Vayots Dzor. Les projets touristiques en Arménie ont créé plus de 100 nouveaux emplois pour la population locale et soutenu plus de 300 PME locales.

Le programme de subventions du programme pilote de développement régional « EU4Regions : soutien au développement régional en Arménie » a aidé au développement économique régional et local, et créé 544 nouveaux emplois. Dans le cadre du projet, un soutien a été apporté à 2 831 personnes pour améliorer leur employabilité, ainsi qu’à 719 entreprises. Cela a permis de créer 460 nouveaux emplois durables.

Au cours des 14 dernières années, l’Union européenne a soutenu les réformes, la rénovation et la modernisation de l’enseignement des jeunes arméniens. Plus de 4 500 étudiants ont bénéficié des réformes soutenues par l’UE et 17 lieux d’enseignement ont été rénovés. Le module de formation « Agriculture biologique » a été introduit dans 15 établissements. Dans le cadre d’Erasmus + (2014-2020), plus de 1 800 étudiants et membres du personnel académique d’Arménie ont étudié ou enseigné en Europe, et 885 Européens se sont rendus en Arménie. En outre, plus de 6 800 jeunes et animateurs de jeunesse ont participé à des projets d’échange, de mobilité, de formation et de volontariat à court terme.

Pour nous assurer que notre partenariat continue de fonctionner dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui, nous devons faire encore plus et mieux. Pour définir nos priorités, nous avons consulté l’année dernière des personnes, des entreprises, des organisations et des gouvernements de 33 pays de notre région commune. Bien que les résultats obtenus aient été appréciés, on s’attendait également à ce que nous améliorions notre coopération en matière d’emplois et de prospérité, d’investissements, de connectivité, de bonne gouvernance et de défis communs tels que le changement climatique et la transformation numérique.

Et maintenant, nous avons présenté notre réponse à ces consultations avec des objectifs à long terme pour notre politique au-delà de 2020. Notre engagement continu avec les pays du Partenariat oriental reste une priorité essentielle pour l’Union européenne. Nos propositions pour l’avenir sont ambitieuses mais réalisables. Ils s’appuient sur la coopération existante mais identifient également les domaines dans lesquels nous devons aller plus loin. Ils reposent sur des valeurs fondamentales au cœur du projet de l’UE, telles que l’état de droit, la protection des droits de l’homme et la lutte contre la corruption.

Concrètement, nous proposons à nos partenaires de travailler ensemble sur les objectifs suivants :

- Ensemble pour des économies résilientes, durables et intégrées : le renforcement de l’économie est essentiel pour répondre aux attentes des citoyens et réduire les inégalités et pour faire de notre partenariat un succès. Nous nous concentrerons sur la création d’emplois et les opportunités économiques, grâce à une augmentation des échanges, des investissements, une connectivité renforcée, en particulier dans les transports et l’énergie, et à mieux relier l’éducation, la recherche et l’innovation aux besoins du secteur privé.

- Ensemble pour des institutions responsables, l’État de droit et la sécurité : la bonne gouvernance et les institutions démocratiques, l’État de droit, des politiques anti-corruption réussies et la sécurité sont essentiels pour le développement durable et la consolidation de la démocratie. Ils sont l’épine dorsale d’États et de sociétés résilients ainsi que d’économies fortes.

- Ensemble pour la résilience environnementale et climatique : pour protéger notre monde pour les générations à venir, nous devons tous prendre nos responsabilités. L’UE travaillera avec ses partenaires pour améliorer l’efficacité des ressources des économies, développer de nouveaux emplois verts et promouvoir les sources d’énergie locales et renouvelables.

- Ensemble pour une transformation numérique résiliente : l’UE investira davantage dans la transformation numérique de ses partenaires, dans le but d’étendre les avantages du marché unique numérique aux pays partenaires. Notre travail conjoint se concentrera également sur le renforcement de l’e-gouvernance, le développement des start-ups numériques et le soutien à la cyber-résilience des pays partenaires.

- Ensemble pour des sociétés résilientes, justes et inclusives : des élections libres et équitables ainsi que des administrations publiques transparentes, centrées sur les citoyens et responsables sont essentielles pour la démocratie."