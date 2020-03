Erévan a participé hier soir à « l’Heure de la planète »

Erévan a réalisé ce soir entre 20h30 et 21h30 l’opération « l’Heure de la planète » (Earth Hour ». Cette dernière se tient le dernier samedi du mois de mars . La capitale arménienne a coupé nombre de lumières des rues, boulevards et espaces public tandis que les foyens ont débranché les appareils électriques non essentiels durant une heure, afin d’économiser l’électricité et contribuer à la réduction de l’effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. A Erévan, cette opération était réalisée à l’initiative du bureau arménien de la WWF (World Wildlife Fund) le Fonds mondial pour la protection de la nature.

Krikor Amirzayan