La Sainte Relique de Sourp Krikor Loussavoritch sort tous les 7 ans du musée d’Etchmiadzine et à de rares exceptions pour d’autres évènements

Selon la tradition de l’Eglise arménienne, la Sainte Relique, la main de Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur), le Kéghart (Geghard, la Sainte Lance) sortent tous les 7 ans pour la cérémonie de miyuron la Saint Chrême. En dehors de cet évènement, la Sainte Relique de Sourp Krikor Loussavoritch, le père-fondateur de l’Eglise arménienne ne sort qu’à titre exceptionnel du musée de Sainte-Etchmiadzine. Le Catholicos Karékine II a jugé que la situation était exceptionnelle et grave pour qu’il sorte hier la Sainte Relique afin d’offrir sa bénédiction -et sa protection- au monde mais également à l’Arménie et toute la nation arménienne. « Que Dieu protège la première nation chrétienne » a-t-il déclaré dans son message transmis en direct sur plusieurs chaines de télévisions.

Le coronavirus qui menace la planète oblige à cette prière exceptionnelle pour le salut de l’humanité toute entière qui souffre.

Krikor Amirzayan