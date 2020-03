L’international italien Nicolo Zaniolo : Henrikh Mkhitaryen est un footballeur phénoménal et un grand homme en dehors des stades

L’international italien et milieu de l’AS Rome, Nicolo Zaniolo considère que son coéquipier de l’AS Rome, l’international arménien Henrikh Mkhitaryan est « un joueur phénoménal ». « Henrikh Mkhitaryan est un très grand, et un footballeur phénoménal, et un grand homme en dehors du terrain » a déclaré N. Zaniolo au site italien Mediagol.il. Une phrase qui vaut tout autant que tous les buts de la carrière exceptionnelle de « Heno » notre Henrikh Mkhitaryan qui est considéré à ce jour comme le plus grand footballeur arménien de tous les temps…

Krikor Amirzayan