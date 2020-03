L’international arménien et défenseur d’Oural (Russie), Varazdat Haroyan se remet de sa blessure

L’international arménien et défenseur du club Oural (Russie) Varazdat Haroyan profite de l’arrêt du championnat russe pour cause de coronavirus pour se rétablir de sa blessure. Varazdat Haroyan qui se déclare satisfait de la nomination de l’Espagnol Joaquin Caparros à la tête de la sélection nationale d’Arménie. « Le nouveau sélectionneur national arménien entrainait le club espagnol de Séville qui est au sommet du football européen. Et en sa compagne la sélection arménienne évoluera » dit V. Haroyan.

Krikor Amirzayan