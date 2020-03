Bako Sahakyan tient une consultation avec la police pour discuter de la lutte contre le coronavirus

Le 28 mars, le président Bako Sahakyan a rendu visite à la police de la République d’Artsakh et y a convoqué une consultation de travail. Les questions liées aux mesures complexes prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ainsi qu’aux prochaines élections nationales, étaient à l’ordre du jour des discussions, a déclaré le bureau présidentiel.

Le chef de l’État a noté que les agents avaient effectué une mission importante et responsable visant à préserver l’ordre et la sécurité publics, à protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes de nos citoyens.

Dans ce contexte, Bako Sahakyan a souligné que lors de l’organisation et de la conduite des prochaines élections nationales, la police devrait exercer pleinement et efficacement ses fonctions, en accordant une attention particulière à toutes les règles visant à prévenir la propagation de l’infection.