Les rues d’Erevan désinfectées

Erevan, 28 mars, 11 h - Alors que le pays enregistre 372 cas d’infection au Covid 19 et un décès, les mesures de confinement, strictes, sont toujours en vigueur sur tout le territoire.

Les déplacements sont limités et contrôlés, les rues vides, mais aussi désinfectées.

Sur ces images, une équipe de désinfection prise en charge par le député et homme d’affaires Gagik Tsarukyan, après avoir désinfecté la ville d’Abovian, pulvérisaient un puissant désinfectant ce matin dans les espaces publics. Bancs, arrêts de bus, containers à ordures : l’hyper-centre de la capitale comme d’autres quartiers vont être ainsi (...)